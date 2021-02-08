Нижегородцы стали чаще покупать продукты онлайн и реже – алкоголь

Большинство онлайн-покупателей из Нижнего Новгорода – 80% – делают покупки минимум раз в месяц, по данным исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. Каждый четвертый онлайн-покупатель делает покупки минимум раз в неделю.

Опрос проводился среди интернет-пользователей в возрасте 16–55 лет, проживающих в городах и поселках городского типа. В исследовании приняли участие 5,6 тыс. человек.

Чаще всего в 2020 году нижегородцы покупали одежду и обувь (68,5% совершили хотя бы одну такую покупку за год). На втором месте оказались смартфоны и планшеты (61,7%) – эта категория лидировала в 2019 году. Заметно вырос спрос на онлайн-покупки продуктов питания – эта категория товаров поднялась за год с 18-й строчки (37,9%) на четвертую (52,3%). Реже всего нижегородцы покупают онлайн крупную бытовую технику (19,2%), товары для ухода за детьми (18,2%) и алкоголь (12,4%).

Чаще всего нижегородцы оплачивают покупки онлайн на сайте магазина (46% покупателей). На втором месте — оплата картой при получении (31%). Наличными при получении товара платят 17,7%. Самым востребованным вариантом получения товара является доставка в пункт выдачи или самовывоз — такой вариант выбрали 53% опрошенных. Курьерскую доставку предпочитают 28% покупателей, 8,3% пользуются доставкой почтой России, 7,7% выбирают постаматы.

Анастасия Еремина