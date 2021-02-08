Лжесотрудница банка похитила у экономиста из Ижевска более 1 млн рублей

У 34-летней экономиста из Ижевска похитили 1,2 млн руб. под предлогом защиты от незаконного оформления кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевшей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Звонившая убедила ижевчанку оформить «зеркальный» кредит под предлогом необходимости предотвращения займа на ее имя злоумышленниками. Затем женщина обналичила деньги и перевела их на названные лжесотрудницей банка счета.