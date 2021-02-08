В Ростовской области более 21 тыс. человек сделали прививки от COVID-19

По состоянию на 8 февраля, более 21 тыс. жителей Ростовской области привились от коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Завершили вакцинацию 1 566 человек.

«Всего в регион поступило более 37,2 тыс. доз вакцины. Из них 36,2 тыс. доз составила вакцина „Спутник-V“ и 1 тыс. доз — „ЭпиВакКорона“. Вакцины распределены между муниципальными образованиями области и направлены в лечебные учреждения»,— говорится в сообщении. Добровольно пройти вакцинацию могут совершеннолетние жители области, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к вирусу.

Наталья Шинкарева