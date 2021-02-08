Дело бывшего замминистра ЖКХ Алтайского края будет передано в суд

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия Андрей Голубцов в 2016-2019 годах получил две взятки в размере 2,4 млн рублей. Так, за 400 тыс. рублей он обеспечил заключение договора на покупку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района. Эти квартиры должны были быть предоставлены детям-сиротам. Еще одну взятку он получил за заключение двух контрактов на ремонт объектов теплоснабжения в Змеиногорске.

Во время следствия обвиняемый не признал вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Имущество замминистра было арестовано на сумму в 7,6 млн руб.

Бывшему чиновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратной суммы взятки.

Даниил Тарабукин