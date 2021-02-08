ТЮЗы Пензенской области получат субсидии на поддержку творческой деятельности

ТЮЗам Пензы и Заречного направили субсидии на создание новых постановок и укрепление материально-технической базы театров в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Об этом сообщили в региональном правительстве.

На реализацию мероприятий из федерального бюджета выделили более 3,8 млн руб., софинансирование из регионального бюджета составило более 334 тыс. руб. Кроме того, на развитие творческой деятельности детских и кукольных театров в 2021 году из федерального бюджета направили более 4,2 млн руб., из регионального — более 372 тыс. руб.

Также в реализации мероприятия примет участие ГБУК «Пензенский областной театр «Кукольный Дом» — в нем запланированы постановки двух детских спектаклей и приобретение оборудования.

Мария Шахрай