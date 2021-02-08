На дорогах Ярославской области ввели систему контроля за транспортом

В Ярославской области заработала единая система контроля за передвижением транспорта, сообщили в департаменте региональной безопасности. Единая система, разработанная МВД РФ совместно с центром организации дорожного движения, использует данные центров автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД.

В правительстве отметили, что система позволяет отслеживать маршруты передвижения транспорта, контролировать соблюдение правил и правопорядка водителями, обнаруживать транспортные средства, находящиеся в розыске, а также автотранспорт, возможно используемый в экстремистской и террористической деятельности. Система контроля сама направляет сообщения нарушителям о штрафах.

Согласно данным пресс-службы, в регион поступило шесть серверов, с помощью которых можно обрабатывать информацию с 500 дорожных камер. На данный момент на дорогах региона установлено более 100 объектов фото- и видеофиксации, каждый из которых уже интегрирован в единую систему.

«Использование специального программного обеспечения позволит усовершенствовать существующую систему фото- видеофиксации на дорогах и эффективность деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, противодействию преступности»,— пояснил директор департамента Михаил Соловьев.

В департаменте также отметили, что Ярославская область стала одним из пилотных регионов, где вводится единая система контроля за передвижением транспортных средств. Единая система уже функционирует в Москве и Московской области.

Дарья Сабаева