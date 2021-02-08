ФАС обязал повторно объявить конкурс на строительство Центра детской онкологии в Уфе

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала обоснованной жалобу ООО «СУ № 1» на действия Управления капитального строительства Башкирии при проведении конкурса на отбор подрядчика строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Начальная стоимость контракта — 1,5 млрд руб.

«СУ № 1» указывало в своей жалобе, что комиссия немотивированно исключила из конкурсной оценки опыт компании — из контрактов на общую сумму 5 млрд руб., комиссия оценила контракты только на 436,63 млн руб.

ФАС согласилась, что конкурсная комиссия в нарушение закона о контрактной системе ненадлежащим образом оценила заявки участников закупки. Также в документе указано, что решением ФАС России от 20 января по жалобе ООО «ГК Континент» из Орска Оренбургской области на эту закупку в действиях заказчика выявлено еще одно нарушение — установление ненадлежащих требований к выписке из реестра саморегулируемой организации. Однако в связи с тем, что это нарушение не повлияло на результаты определения поставщика, предписание об его устранении не выдавалось.

Антимонопольная служба предписала отменить протоколы конкурса, состоявшегося 22 января, победителем которого было признано уфимское ООО «Проектстройкомплекс» (принадлежит Константину Афанасьеву), и назначить новую дату подведения итогов. «Проектстройкомплекс» был готов исполнить контракт за 1,47 млрд руб. (дисконт 2,06 %).

Майя Иванова