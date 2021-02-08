Ипотечный портфель Ак Барс Банка вырос на 50% по итогам 2020 года

Ипотечный портфель банка по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза. При этом финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ совместно с агентством Frank RG включил Ак Барс Банк в топ-15 крупнейших ипотечных банков. По аналитике портала банк показал один из самых динамичных приростов выдач ипотеки, который составил 175%.

«Ипотека — традиционно драйвер розничного направления в банке. Итоги 2020 года показали, что Ак Барс Банк предлагает одни из самых востребованных и гибких условий по ипотеке в России. И в этом направлении мы по-прежнему видим сильный потенциал», — отмечает заместитель Председателя Правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

По льготной ипотеке с господдержкой ставка снижена до 5,85% годовых как на покупку строящегося жилья, так и готовой недвижимости у застройщиков. Получить займ на покупку квартиры или танхауса в Татарстане можно на сумму от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок от 1 года до 30 лет. Условия действительны при оформлении страхования и первоначальном взносе от 20.01% до 80%.

Ак Барс Банк предлагает привлекательные условия по ипотеке для жителей Татарстана. В рамках акции «Ипотека на весь период – 3,9%» доступны квартиры от застройщиков Казани сразу в нескольких жилых комплексах. Кредит от 3,9% доступен при условии коллективного страхования на сумму до 6 миллионов рублей с минимальным первоначальным взносом от 20% и сроке от 1 года до 30 лет. Акция действует пока квартиры есть в наличии.

Все более востребованной становится рефинансирование ипотеки. Рефинансируя ипотеку в Ак Барс Банке, можно одновременно погасить и другие кредиты – например, потребительский, автокредит, задолженность по кредитной карте. Кроме того, клиенты банка могут объединить в один сразу несколько кредитов, выданных в разных банках и получить дополнительную сумму на личные цели в рамках единой ставки от 7,99%, при сумме кредита от 500 тысяч рублей и сроке кредита от 1 года до 30 лет, которая действует при оформлении страхования.

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