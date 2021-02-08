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Исключенные из КПРФ пермские коммунисты создали альтернативную организацию

В Пермском крайкоме КПРФ возник конфликт. Оппозиционные руководству члены крайкома и исключенные из КПРФ партийцы создали общественную организацию «Союз коммунистов Пермского края. За возрождение КПРФ». Как сообщает в Facebook исключенный из КПРФ координатор «Левого фронта» в Пермском крае Сергей Андреянов, среди задач движения «предотвратить рейдерский захват краевого отделения» и «вернуть партию в русло борьбы с режимом».

«Накануне большой избирательной кампании происходит настоящий разгром краевой организации КПРФ. Исключены активные коммунисты, разрушены Коми-Пермяцкий окружком, Свердловский райком, а теперь еще и комсомольская организация, у остальных недовольных нет возможности заявить свое мнение»,— пишет Сергей Андреянов.

Состоявшуюся конференцию крайкома КПРФ 6 февраля, где была переизбрана первый секретарь Ксения Айтакова, товарищ Андреянов называет «сфальсифицированной».

Сама Ксения Айтакова заявила корреспонденту “Ъ”, что «никакого раскола в партии нет». «Просто люди считали, что можно на протяжении многих лет вредить партии и это им сойдет с рук, но товарищи приняли решение об их исключении. Этот состав комитета оказался более решительно настроен на работу в здоровом коллективе»,— заявила лидер краевых коммунистов. Она отметила, что кроме Сергея Андреянова из партии был исключен депутат законодательного собрания Пермского края Михаил Осокин.

Константин Кадочников, Пермь


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