В Краснодарском крае женщина – пристав стала фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю на основании материалов, предоставленных краевым управлением ФСБ России, возбудило уголовное дело в отношении женщины – судебного пристава-исполнителя Кущевского районного отдела УФССП, сообщило региональное следственное управление. Сотрудница ФССП подозревается в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в сентябре 2018 года пристав в станице Кущевской вынесла постановление об отмене ранее наложенного запрета на регистрационные действия с автомобилем КАМАЗ, принадлежавшем должнику, при этом сотрудница ФССП достоверно знала о непогашенной задолженности. В результате с автомобиля был снят арест, и его владелец смог в тот же день продать транспортное средство. В связи с неправомерными действиями пристава, как полагает СУ СКР, была утрачена возможность обращения взыскания на имущество должника.

Анна Перова, Краснодар