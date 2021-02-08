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В прошедшее воскресенье в Петербурге и Ленобласти «заминировали» более тысячи школ

В воскресенье 332 сотрудника полиции проверяли 1089 школ и прилегающих территорий в поисках бомб. Сообщение о минировании петербургская полиция получила от московских силовиков. Об этом рассказало издание «Мойка78».

Как сообщается, в московскую полицию анонимно обратилась женщина и рассказала, что якобы ее несовершеннолетней дочери через одну из социальных сетей пришло видео, в котором были слова о том, что 8 февраля «в России взорвутся 20 000 школ».

Масштабная проверка не обнаружила в школах города и области взрывчатки или муляжей. Материалы проверки направлены в Главное следственное управление по региону.

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