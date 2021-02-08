Минстрой опроверг информацию о платном проезде по автодороге «Оренбург–Орск»

Сведения о том, что автодорога «Оренбург–Орск» в ближайшее время станет платной, являются фейком. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на заместителя председателя правительства– министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александра Полухина.

«Руководство федерального управления сообщает, что вся сеть федеральных дорог является бесплатной для проезда автотранспорта. Перевод трассы “Оренбург–Орск” в категорию платных не предусмотрен»,– цитируются в сообщении слова Александра Полухина.

Трасса «Оренбург–Орск–граница с Республикой Казахстан» перешла в федеральную собственность с ноября 2019 года. В настоящее время она находится на балансе ФКУ «Упрдор Приуралье». Ранее в сети появилась информация о введении платы за проезд по трассе «Оренбург–Орск».

Георгий Портнов