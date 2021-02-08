Совладельцы кубанского «Солнечного края» погасят долги фирмы через другое юрлицо

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «СК-Продукт» о намерении погасить долги кропоткинской фирмы по производству рафинированных растительных масел «Солнечный край» в размере 17,1 млн руб. Информация об этом появилась в ЕФРСБ.

Из постановления суда следует, что «СК-Продукт» погасит долги ООО «Солнечный край» перед ФНС России 10 млн руб. (плюс пени в размере 1,9 млн руб.), 4,4 млн руб. – перед ООО «Продторг» и 143 тыс. руб. перед ИП Анатолием Нарыжным. Судебное заседание по итогам погашения требований к должнику назначено на 11 марта 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Солнечный край» зарегистрировано в Кропоткине в 2010 году. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб., он на 50% принадлежит Михаилу Дроботуну и на 50% - Александру Харламову, который с 2010 года также значился гендиректором общества.

Как писал “Ъ-Кубань”, в феврале 2019 года уголовное дело о сокрытии денежных средств, возбужденное в отношении директора «Солнечного края», было направлено в суд. По версии следствия, он осуществлял сделки через третьих лиц при имеющейся у компании недоимке по налогам и страховым взносам в сумме более 10 млн руб.

По итогам 2017 года выручка компании составила 13,3 млн руб., а убыток – 5,4 млн руб. Кредиторская задолженность организации на конец 2017 года составляла 36,7 млн руб.

ООО «СК-Продукт» , как и «Солнечный край», занимается производством рафинированных растительных масел, ее владельцами также являются Михаил Дроботун и Александр Харламов. Общество зарегистрировано в 2018 году. По данным на 2019 год, выручка компании составила 13,7 млн руб., чистый убыток – 1,2 млн руб., кредиторская задолженность – 7,5 млн руб., дебиторская – 3 млн руб.

Виктория Колганова