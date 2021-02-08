Сеть «Магнит» в прошлом году нарастила выпуск собственной продукции почти на треть

В 2020 году предприятия компании ПАО «Магнит» выпустили 310 тыс. тонн собственной продукции, что на 30% больше показателя 2019 года, сообщает пресс-служба российского ритейлера.

«Магнит» – единственная в России розничная сеть, имеющая собственные мощности по выпуску продуктов. Компании принадлежат 17 предприятий в разных регионах России, которые выпускают около 500 наименований товаров. Собственные производства «Магнита» выпускают мучные и кондитерские изделия, овощи и фрукты, а также занимаются фасовкой бакалейных товаров и сыров. Основные мощности «Магнита» находятся в Краснодарском крае, в индустриальном парке «Краснодар» работают два предприятия – «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «Кондитер Кубани».

Анна Перова, Краснодар