Свыше 1,2 тыс. человек не поддержали переименование нацпарка «Самарская Лука»

Идею переименования национального парка «Самарская Лука» отказались поддержать 1234 человека. Итоги опроса размещены в официальной группе учреждения в соцсетях.

Всего 84,64% опрошенных выступили против переименования «Самарской Луки». Еще 116 жителей (7,96%) поддержали инициативу присвоения учреждению имени Татьяны Тезиковой. Кроме того, 108 опрошенных (7,41%) воздержались от голосования.

Идею переименования нацпарка «Самарская Лука» выдвинули в конце января ученые и администрация Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина. Они направили обращение руководству заповедника. В нем они выступили за присвоение национальному парку имени эколога, краеведа и основателя «Самарской Луки» Татьяны Тезиковой (1926-2013).

Георгий Портнов