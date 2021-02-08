Сумма нарушений при расходовании бюджета Ростова составила 1,5 млрд рублей

В 2020 году при расходовании денег из бюджета Ростова-на-Дону было допущено 1,7 тыс. нарушений на сумму в 1,5 млрд руб. Об этом сообщает DonNews со ссылкой на Ирину Радюхину, главу городской Контрольно-счетной палаты (КСП). Отмечается, что ведомство проверило только 6,8 млрд руб. из 42 млрд руб. потраченных средств.

Доля выявленных финансовых нарушений в прошлом году составила 59%. Нарушения порядка бухгалтерского учета составили 32%, 850 млн руб. пришлось на нарушения в сфере составления и предоставления финансовой отчетности, а 9% составили нарушения в области госзакупок (226 млн руб.). В сообщении отмечается, что наибольшее число нарушений выявлены в учреждениях социальной сферы.

Наталья Шинкарева