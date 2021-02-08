На Кубани общественные организации получит гранты администрации края на 65 млн рублей

В Краснодаре администрация региона подвела итоги ежегодного конкурса поддержки общественно полезных программ, в котором участвовали региональные организации, отделения общероссийских организаций, а также автономные НКО, сообщила пресс-служба администрации края. На поддержку некоммерческого сектора по программе «Региональная политика и развитие гражданского общества» выделено 65 млн руб.

Победители конкурса представили проекты социальной поддержки граждан, патриотического воспитания, охраны объектов исторического и культурного значения, юридической помощи, гармонизации межнациональных отношений, сохранения культуры и традиций народов России. Среди победителей – Краевой совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда, региональное отделение ДОСААФ, всего 21 организация. Победители конкурса начнут реализовывать программы с апреля текущего года, уточнили в администрации края.

Анна Перова, Краснодар