Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в краже 14 млн рублей

В Волгограде сотрудники МВД задержали 53-летнего жителя Астраханской области, подозреваемого в крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным следствия, в июле 2020 года в дом главы одного из фермерских хозяйств области проникли неизвестные. Взломав металлический сейф, преступники якобы похитили из него 14 млн руб., полученные в качестве прибыли от деятельности предприятия. Полицейские установили, что к совершению кражи причастен житель Астраханской области, ранее судимый за аналогичное преступление. По версии оперативников, подозреваемый потратил похищенные деньги на приобретение дорогостоящей недвижимости.

Сотрудники задержали злоумышленника. Мужчина признался в содеянном, его заключили под стражу. За совершенное преступление ему может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Мария Шахрай