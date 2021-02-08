Проект «Авиаторы Башкирии» включили в реестр резидентов ТОСЭР «Кумертау»

Минэкономразвития России включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау» ООО НПП «Авиаторы Башкирии». Предприятие намерено инвестировать более 500 млн руб. в проект по созданию производственной площадки и возобновлению производства авиационно-технических изделий для выполнения капитального ремонта вертолетов Ка-26.

Как сообщает министерство экономического развития Башкирии, детали, которые будут производить на новом производстве, планируют продавать как внутри страны, так и поставлять в Венгрию, Румынию и Болгарию. Реализовать проект компания планирует до 2030 года.

ООО НПП «Авиаторы Башкирии», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2020 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Предпринимателю Олегу Юнусову (через ООО «Техпромсервис») принадлежит 90% в уставном капитале, 10% — у Екатерины Банниковой.

Анна Соколова