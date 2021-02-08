Выстрелы прозвучали в отделе полиции

Власти обещают за два месяца расследовать резонансное убийство в отделе полиции Махачкалы. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов взял это дело под личный контроль. В субботу двое сотрудников Росгвардии расстреляли бывшего руководителя села Новокули Абакара Капланова из табельного оружия прямо в здании РОВД. По неофициальной информации, в жертву выпустили 38 пуль. Подозреваемые задержаны на месте, дом их родственников взят под усиленную охрану. У отдела полиции в субботу прошел стихийный сход близких и знакомых убитого. По данным МВД, причиной преступления стал давний конфликт из-за земельного спора. Картину происшествия пытался восстановить Григорий Колганов.

Официальных данных о преступлении очень мало, зато неофициальные подробности поражают воображение: двое омоновцев якобы израсходовали два магазина табельного пистолета Ярыгина, расстреляв Абакара Капланова прямо в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы. Подозреваемые, по данным СМИ, уроженцы села Новокули — братья Курбановы. На преступление они пошли из-за некоего земельного спора, рассказал “Ъ FM” местный журналист Исрафил Исрафилов: «Подозреваемые в убийстве и убитый являлись дальними родственниками, односельчанами. Убитый был парнем очень влиятельным, конфликт произошел из-за земельных вопросов. Подозреваемые в убийстве — два брата-близнеца. Конфликт начался еще на одной из улиц Махачкалы».

По информации “Ъ”, конфликт длился более десяти лет и обострился в 2015-м. Став главой села, Капланов не дал Курбановым оформить в собственность земельной участок, который был выдан им прежним руководством. Братья не раз получали угрозы, один из них даже оказался в больнице после встречи со сторонниками Капланова. Но как все трое оказались в кабинете высокопоставленного сотрудника полиции? На этот счет в Махачкале есть несколько версий, сообщил бывший министр по национальной политике Дагестана Эдуард Уразаев: «Якобы сотрудники Росгвардии его повезли в райотдел милиции. Согласно другой версии, они собирались после этой стычки писать на него заявление, и он сам уже туда прибыл. И человеком, который попытался примирить их, оказался начальник угрозыска, в кабинете которого, видимо, происходил этот спор.

Вероятно, нервы не выдержали, и эти братья использовали свое табельное оружие».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство группой лиц по предварительному сговору», то есть силовики предполагают, что встреча братьев Курбановых с Каплановым и дальнейшие события не были случайными. И председателю координационного совета Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаилу Пашкину кажется странным, что омоновцы свободно разгуливали по городу с табельным оружием, тем более попали с ним в кабинет райотдела полиции. «Рядовым сотрудникам для постоянного ношения оружие не дают. Если они были на службе, они должны были в казарме сидеть или у них должен был быть наряд. В наряде обычно несколько человек ходят под контролем командира. Сотрудники ОМОНа в отдел полиции доставляют задержанных, пишут рапорт и уходят. А чтобы омоновцы хозяйничали в отделе полиции — для меня это нонсенс»,— удивляется Пашкин.

После известия о резонансном преступлении к зданию райотдела подтянулись родные и знакомые убитого, они требовали отдать им Курбановых. И местным властям стоило немалых усилий успокоить толпу в несколько сотен человек, им было обещано быстрое и объективное расследование. Братьям-омоновцам теперь грозит срок вплоть до пожизненного, а вот обстоятельства убийства не должны повлиять на вердикт, считает партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев: «Использование служебного оружия, в каком помещении совершено преступление — с точки зрения закона это отягчающим обстоятельством не является.

Эта статья предусматривает рассмотрение уголовного дела судом присяжных, а он может признать, что подсудимые достойны снисхождения. Если так произойдет, то приговор будет назначен более мягкий».

Не исключено, что суд присяжных добавит новый поворот этой истории. Если разбирательство действительно пройдет в таком формате, исход дела может удивить, ведь в республике, вероятно, найдутся сочувствующие братьям Курбановым, рассуждает бывший дагестанский министр Эдуард Уразаев: «Есть определенные моральные нормы, где затрагиваются честь, достоинство, бросают тень на честь семьи, родственников, плюс еще отстаивание своих интересов. Поэтому я думаю, что реакция будет разная, потому что, если ради чести и достоинства ты можешь пойти на нарушение закона, это не так сильно осуждается».

Тем временем в соцсетях вспоминают другие резонансные случаи применения табельных спецсредств в стенах силовых ведомств и задаются вопросом, кому же в итоге общество доверяет оружие и заботу о безопасности.