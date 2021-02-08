Назначен новый начальник Пермской таможни

Новым начальником Пермской таможни, как и предполагал “Ъ-Прикамье”, назначен Дмитрий Макаров, ранее возглавлявший Калужскую таможню. Как сообщает сайт ведомства, приказ о назначении господина Макарова подписан 2 февраля 2021 года.

Дмитрий Макаров родился 6 августа 1978 года. В 2002 году, после окончания Обнинского института атомной энергетики, начал службу на таможне в должности инспектора Обнинского таможенного поста. Начальником Калужской таможни назначен 23 января 2018 года. В должности руководителя Пермской таможни он сменил Сергея Пашкина, который возглавлял ведомство с 2017 года, а затем перевелся в Минеральные Воды. Служебный контракт с Сергеем Макаровым, по данным знакомых с ситуацией источников, заключен на три года.