Ковидом можно заразиться не один раз

Случай американца из Коннектикута в очередной раз доказал медицинскому миру, что после перенесенного ковида иммунитет весьма быстро покидает больного — и он может заразиться снова.

Первый случай заболевания у 43-летнего испаноговорящего американца был тяжелейшим. Мало того, что он страдал от тяжелой дыхательной недостаточности — пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, так еще у него возникли типичные для ковида тромбозы (и потребовались большие дозы антикоагулянтов), а когда вирус отступил, начались осложнения. Аппарат ИВЛ спровоцировал у него бактериальную пневмонию, тромбозы вызвали поражение почек и почечную недостаточность — и все это на фоне инфекции метициллинрезистентного стафилококка. Доктор Ониема Огбуагу, доцент Йельской школы медицины, говорит, что он был на волосок от смерти — счастье, что он вообще выжил. Пациент провел в больнице больше месяца. Во время болезни тесты на ковид у него были положительные, но после выписки он сдал четыре подряд отрицательных теста.

Все это было в апреле. А в августе он снова обратился за медицинской помощью: его мучала тяжелая одышка. Больного госпитализировали и обнаружили у него ковид. На сей раз заболевание протекало гораздо легче, и всего через неделю он был выписан домой. Лечили его ремдесивиром.

Вторичные инфекции, в том числе и особенно больничные пневмонии, не редкость для пациентов, перенесших ковид. Здесь плохо другое, объясняет Джон О'Хоро, инфекционист из клиники Майо в Рочестере (штат Миннесота): естественное заболевание дает очень слабый иммунитет — таково свойство всех коронавирусов. Хорошая же новость, по его мнению, состоит в том, что вакцинация, по-видимому, обеспечивает более длительный иммунитет, продолжает он. Даже если привитый человек заразился, течение его болезни почти наверняка будет легким, уверен О’Хоро. Но тем, кто перенес болезнь, уверен инфекционист, нужно продолжать пользоваться защитными средствами, маской и т. п.

Доктор Огбуагу также считает, что естественно перенесенный ковид оставляет слабый иммунитет, особенно если перенесен в легкой форме. Но и тяжелый ковид, если он в продолжение болезненного периода воздействовал на иммунную систему — а такое бывает регулярно,— может вызвать неадекватно слабый иммунный ответ на новое заражение.

Прививочный иммунитет крепче, по-видимому, сохраняется дольше и защищает человека лучше, заключает доктор Огбуагу, но, к сожалению, может и не стать препятствием для заражения одним из новых, быстро распространяющихся штаммов коронавируса — британским или южноафриканским. Оба они, весьма вероятно, способны обойти естественный иммунитет.

Одним словом, заключает доктор Огбуагу, не следует думать, будто люди, перенесшие ковид, как-то особенно защищены еще от одного ковида.

По материалам https://www.drugs.com/news/connecticut-man-s-illness-suggests-recurrent-case-covid-19-possible-95667.html

Виталий Логофет