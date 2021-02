Здоровье кишечного микробиома закладывается в детстве

Ученые из Калифорнийского института (UCR) в Риверсайде (США) провели исследование на мышах, показавшее, что диета, состоящая из большого количества сахара и жиров, у детей может изменить кишечный микробиом на всю жизнь.



Внутри каждого человека и животного живут бактерии, грибы, вирусы и паразиты — все они составляют микробиом. Большая часть этих микроорганизмов находится в кишечнике и многие из них стимулируют иммунную систему, способствуют расщеплению пищи и помогают синтезировать основные витамины. В здоровом организме патогенная флора и полезные микроорганизмы находятся в балансе. Когда он нарушается из-за антибиотиков, болезни или нездоровой диеты, человек может стать восприимчивым к заболеваниям.

В ходе испытания исследователи выявили, что «западная» диета (избыток сахара и жиров) в молодости способствует снижению общего числа и разнообразию кишечных бактерий у зрелых мышей. По словам эволюционного физиолога UCR Теодора Гарланда, полученный результат от опыта на мышах аналогичен варианту диеты, в которой дети переедают жирную и сладкую пищу.

Для испытания ученые разделили грызунов на четыре группы: первая придерживалась стандартной,«здоровой» диеты, вторая — «западной», а у третьей и четвертой при одном из планов питания был или отсутствовал доступ к беговому колесу. После трехнедельного поддержания диеты всех мышей перевели на стандартный рацион без упражнений — обычное содержание в лаборатории.

На 14-й неделе команда исследовала различие в разнообразии и обилии микроорганизмов. Они обнаружили, что в группе с нездоровым питанием значительно снизилось количество бактерий (Muribaculum intestinale), участвующих в углеводном обмене. Ученые предполагают, что этот вид бактерий и семейство, к которому он принадлежит, может влиять на количество энергии, доступной человеку. Анализ также показал, что они чувствительны к уровню физической нагрузки, которую получают мыши: число Muribaculum intestinale возросло у грызунов со сбалансированной диетой и доступом к колесу для бега и снизилось у тех, кто получал нездоровое питание вне зависимости от того, тренировались они или нет.

Авторы статьи также отметили, что в других испытаниях их коллег после пяти недель тренировок на беговой дорожке число похожих бактерий возросло. Анализ исследователей UCR показал, что ранняя «западная» диета оказывает более длительное воздействие на микробиом в сравнении с физическими упражнениями в том же возрасте.

«Вы — не только то, что вы едите, но и то, что вы ели в детстве!» — убежден Теодор Гарланд.

Использованы материалы статьи «Early-life Effects of Juvenile Western Diet and Exercise on Adult Gut Microbiome Composition in Mice»; Monica P. McNamara, Jennifer M. Singleton, Marcell D. Cadney, Paul M. Ruegger, James Borneman, Theodore Garland; журнал The Journal of Experimental Biology, январь 2021г.

Анастасия Синюкова