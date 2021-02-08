Песков о пенсиях: с 1990-х пройден огромный путь, но этого недостаточно

В отношении размера пенсий с1990-х годов был проделан «огромный путь», но надо еще «работать и работать», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он считает, что нужно смотреть в будущее, а не жить прошлым.

Ранее широкий резонанс вызвала реплика главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсиях в прямом эфире программы «Соловьев-LIVE» на YouTube. Она заявила, что «мы с дрожью вспоминаем», как жили в 1990-х годах. «Сейчас говорят: пенсии маленькие. Да, они маленькие, но они несопоставимо больше, чем были, и они растут. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили»,— сказала она.

Во время пресс-колла “Ъ FM” спросил пресс-секретаря президента о том, как в Кремле относятся к словам госпожи Симоньян. «То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно»,— заявил господин Песков.

«Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Я только хочу напомнить слова президента, ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры тоже всем хорошо известны, это то, что обязано делать государство и то, что оно делает»,— сказал пресс-секретарь.

«Проделан огромный путь, но конечно же он недостаточен, президент об этом всегда говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом, притом вы видите, что динамика поступательная»,— заявил Дмитрий Песков.

Маргарита Симоньян обвинила «Lenta.Ru» и «Газета.Ru» в том, что они приписали ей слова, которые она не говорила. В их новостях говорилось, что она «осудила» и «раскритиковала» россиян, жалующихся на низкие пенсии. Позднее эти материалы были исправлены, сообщает RT.