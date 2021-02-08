На Дону бизнесмена заподозрили в мошенничестве с субсидией в сфере АПК

В Ростовской области в отношении 25-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, подозреваемый получил субсидию в рамках программы развития агропромышленного комплекса. Полученные 2 млн руб. предприниматель обязался потратить на приобретение племенных животных, но не выполнил взятые на себя обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Наталья Шинкарева