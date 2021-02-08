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Возбуждено уголовное дело по факту утечки угарного газа в доме на Ново-Садовой в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с утечкой угарного газа в доме на ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

Происшествие случилось 29 ноября минувшего года в доме на ул. Ново-Садовой, 289. Жертвами отравления стали члены семьи.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Георгий Портнов


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