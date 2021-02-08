Raiffeisen Bank покупает чешский Equa bank

Raiffeisen Bank International объявил о покупке чешского коммерческого банка Equa bank у инвестиционной компании AnaCap Financial Partners. Новым владельцем станет Raiffeisen a.s.— чешское подразделение австрийского банковского холдинга, который таким образом расширяет свое присутствие в странах Восточной Европы. Сумма сделки не разглашается.

Equa bank специализируется на потребительском кредитовании, а его клиентская база насчитывает порядка 480 тыс. человек. Как отмечается в пресс-релизе, на конец 2020 года общие активы Equa bank превышали €2,8 млрд, а Raiffeisenbank a.s.— €15,7 млрд.

«Бизнес-модели Equa bank и Raiffeisenbank очень дополняют друг друга, поэтому сделка в конечном итоге приведет к стратегическому взаимодействию, а также расширению цифровых возможностей»,— говорится в заявлении Raiffeisen Bank.

Кирилл Сарханянц