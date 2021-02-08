Депутат Курултая подал уведомление о проведении в Уфе митинга 23 февраля

Депутат Курултая Башкирии от фракции КПРФ Дмитрий Чувилин сегодня подал в правительство республики уведомление о проведении 23 февраля митинга на площади у Дворца спорта (копия уведомления есть в распоряжении "Ъ-Уфа"). Целями митинга заявлено «выражение публичного протеста» против политических преследований и репрессий, роста цен за ЖКХ, «обмана дольщиков», а также «чествование Дня советской армии». Участники акции, как говорится в уведомлении, планируют использовать символику КПРФ, движений «Левый фронт» и «За новый социализм». Количество заявленных участников — до 1 тыс. человек.

Дарья Кучеренко