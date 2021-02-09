Australian Open: прогноз и ставки на турнир Большого шлема 8 – 21 февраля

В понедельник, 8 февраля, в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии. В какой форме фавориты и на что можно поставить, расскажут эксперты Фонбет в нашем материале.

Что нужно знать о фаворитах

Новак Джокович

Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии 8 раз, в том числе в 2019 и 2020 годах. В конце прошлого сезона серб был не очень стабилен: в пяти последних матчах 2020-го у него две победы и три поражения. Новый сезон первая ракетка мира начал с трех побед подряд – над Янником Синнером в выставочном матче, а также над Денисом Шаповаловым и Александром Зверевым в рамках ATP Cup.

Рафаэль Надаль

Для Надаля Australian Open – самый неудачный турнир Большого шлема. Он побеждал в Мельбурне лишь раз – в 2009 году. После этого испанец еще четырежды останавливался в финалах, а в прошлом сезоне выбыл из борьбы в четвертьфинале. Надаль в конце января победил Доминика Тима в выставочном матче (7:5, 6:4), но на ATP Cup не провел ни одной встречи – 34-летнего теннисиста беспокоит травма спины.

Доминик Тим

Доминик Тим – единственный теннисист, игравший в финалах обоих турниров Большого шлема на харде в прошлом году. На Australian Open он уступил Новаку Джоковичу, а на US Open победил Александра Зверева. К тому же в активе австрийца значится финал Итогового турнира года – 2020. В начале сезона-2021 Тим пока не выиграл ни одного полноценного матча: уступил Надалю (5:7, 4:6) в показательной игре и Маттео Берреттини (2:6, 4:6) в рамках ATP Cup, а в матче с французом Бенуа Пэром ему оказалось достаточно выиграть один сет (6:1), после чего соперник отказался от продолжения борьбы.

Даниил Медведев

Перед стартом Australian Open Даниил Медведев помог сборной России выиграть ATP Cup. Победная серия четвертой ракетки мира с учетом побед на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире года в конце 2020-го составляет уже 14 матчей. Россиянин одержал 10 побед над игроками топ-10 на протяжении этой серии. На Открытом чемпионате Австралии Медведев никогда не доходил даже до четвертьфинала. Два последних года он выбывал из борьбы в 1/8 финала.

На что поставить

Будет матч Хачанов – Берреттини за 2.20

Перед стартом Australian Open Карен Хачанов дошел до полуфинала турнира в Мельбурне. По пути он обыграл экс-пятую ракетку мира Кевина Андерсона, а уступил Синнеру лишь на тай-брейке третьего сета. Хачанов находится в хорошей форме и должен без проблем обыгрывать обладателя wild card австралийца Александара Вукича и кого-то из пары Ричардас Беранкис (№72 в рейтинге ATP) – Сумит Нагал (139) и выходить в третий круг на Берреттини.

Итальянец, в свою очередь, начал сезон с выхода в четвертьфинал турнира в Турции, а на ATP Cup переиграл Гаэля Монфиса, Тима и Роберто Баутисту Агута и уступил только Рублеву. Девятый «сеяный» должен обыгрывать Андерсона в первом круге и кого-то из победителей квалификации, чтобы обеспечить себе встречу с Хачановым в 1/16 финала.

Будет матч Медведев – Рублев за 2.40

Первая и вторая ракетки России Даниил Медведев и Андрей Рублев снова, как и на US Open, попали в одну четверть сетки и могут встретиться в четвертьфинале. Оба российских теннисиста уверенно начали сезон и вместе привели сборную России к победе на ATP Cup. Оба выиграли на турнире по 4 одиночных матча, показав, что находятся в хорошей форме. На пути к четвертьфиналу Медведеву, вероятно, придется встретиться с сербом Филиппом Крайиновичем, а Рублеву – с хорватом Борной Чоричем, у которого он выиграл все четыре очных матча. И Даниил, и Андрей являются фаворитами этой четверти сетки и должны выходить в четвертьфинал.

Джокович выиграет турнир – за 2.30

Джокович завоевал на Australian Open рекордные 8 титулов, в том числе в 2 последних года. Серб доказал, что ему идеально подходят условия в «Мельбурн Парке». В финале-2020 Новак сломил жесткое сопротивление Доминика Тима, и сейчас ни австриец, который пока не убедил на старте сезона, ни Надаль, имеющий проблемы со здоровьем, ни дерзкая молодежь ему не страшны.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.