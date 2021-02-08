Назначен новый заместитель начальника УМВД Челябинска

Личному составу УМВД России по Челябинску представили нового заместителя начальника – полковника полиции Андрея Меньшенина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Господин Меньшенин начал службу в органах внутренних дел в 1999 году курсантом Челябинского юридического института МВД. В 2003 году поступил на службу в УВД ленинского района Челябинска оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Спустя шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции №1, еще через два перешел в областное ГУ МВД, где работал на руководящих должностях, в частности, в 2017-2021 годах был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции.