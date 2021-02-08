Уголовные дела возбуждены по фактам контрабанды леса из Карелии в Финляндию

Карельская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения леса в Финляндию. Стоимость пиломатериалов оценивается в 1,9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, вывоз леса производился в период с 2019 по 2020 год в Суоми по документам, которые содержали недостоверные сведения о перемещаемых лесоматериалах.

Контрабанду выявили при проверке сотрудниками УФСБ РФ по Карелии и Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Виновным грозит лишение свободы и крупные штрафы.