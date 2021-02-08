В Саратове осудят двух жителей Пензы за сбыт фальшивых денег

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Пензы. Они обвиняется в покушении на незаконный сбыт поддельных денежных купюр, их хранении, перевозке и сбыте (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ и ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ноябре 2020 года обвиняемые в Москве приобрели 11 поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. руб., которые перевезли в Саратов и сбывали в торговых точках города. Кроме того, в декабре 2020 года мужчины в Уфе якобы приобрели шесть фальшивых купюр, после чего перевезли их Пензу, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемые признали вину в полном объеме. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Саратова.

Мария Шахрай