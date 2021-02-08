На Ставрополье экс-начальника пожарной части оштрафовали за взяточничество

В Ставропольском крае суд признал виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) Андрея Смирнова, бывшего начальника 36 пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по региону. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Суд установил, что в мае 2020 года Смирнов на парковке у одного из магазина в селе Курсавке Андроповского района получил от представителя сельскохозяйственных предприятий взятку в 140 тыс. руб. Планировалось, что за эти деньги сотрудник МЧС не будет привлекать организации к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Представитель предприятий действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, поэтому Смирнов был задержан при получении денег.

Кроме того, в августе 2019 года Смирнов выявил аналогичное нарушение в одной из сельскохозяйственных организаций. Получив взятку от ее представителя, он привлек к административной ответственности не юридическое, а физическое лицо. В итоге штраф был наложен в меньшем размере.

Суд назначил Андрею Смирнову наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн руб., а также лишил возможности занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года.

Наталья Шинкарева