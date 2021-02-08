Распадская» вложила св 6 млрд руб. в новый участок добычи на шахте «Усковская»

ООО «Шахта «Усковская» (актив ПАО «Распадская», находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», РУК) ввело в строй лаву 48-08, первую на новом угольном пласте 48, сообщает пресс-служба РУК. Она уже вышла на плановый уровень добычи, 6 тыс. т угля в сутки. На освоение добычного участка компания направила более 6 млрд руб.

Новая лава оснащена новымоборудованием (механизированная крепь, комбайн, лавный конвейер, перегружатель, насосы высокого давления и дробилка). В октябре 2021 года запланировано перемонтировать это же оборудование в лаву 48-06. До запуска лавы была пробурена дегазационная скважина длиной 800 метров.

Балансовые запасы пласта 48 составляют 167 млн тонн коксующегося угля марки «ГЖ». Лицензию на него шахта «Усковская», которая ведет добычу в Новокузнецком районе Кузбасса, приобрела в сентябре 2018 года за 682 млн руб., а в декабре 2018 года РУК объявила о планах полностью перевести добычу на эти новые запасы. 100% долей в ООО «Шахта «Усковская» принадлежит АО ОУК «Южкузбассуголь», которое было приобретено ПАО «Распадская» в конце прошлого года.

Игорь Лавренков, Кемерово