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В Удмуртии выявили 12 нарушений в области охоты

Специалисты минприроды Удмуртии провели 38 рейдов в рамках операции «Снегоход». Было выявлено 12 административных нарушений в области охоты и четыре нарушения правил эксплуатации снегоходов, написал руководитель ведомства Денис Удалов на своей странице в Facebook.

«Напоминаю: снегоход должен быть обязательно зарегистрирован; к управлению допускаются только те, у кого есть удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией А1; передвижение на снегоходах по дорогам общего пользования запрещено; перевозка детей на заднем сиденье разрешена в возрасте старше 12 лет, в прицепах и на санях — категорически запрещена»,— отметил министр.

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