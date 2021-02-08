COVID-19 за день подтвердили у 368 воронежцев

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает отдаляться от планки в 400 человек в день, которая так и не была достигнута. За последние сутки в регионе подтверждены 368 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 8 февраля. Суточная заболеваемость последовательно снижается с 24 января, когда был выявлен 391 случай. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 61 178 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области зафиксированы 12 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Вместе с этим 251 победивший болезнь пациент выписан из больниц или снят с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 8 февраля в Воронежской области всего 61 178 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 54 958 пациентов выздоровели, 1 661 скончался. В России за последние сутки выявлено 15 916 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 983 197. Выздоровел и выписан за сутки 15 881 человек (всего 3 472 091), скончались за сутки 407 пациентов с коронавирусом (всего 77 068).

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора на 10:53 понедельника, 8 февраля подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 1 975 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — 13. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

В облправительстве также отметили, что на прошлой неделе нарушителям противокоронавирусных мер был выписан «рекордный объем штрафов». За 1-7 февраля суды вынесли 130 решений на сумму 477,5 тыс. руб. Составлено 375 административных протоколов, из которых 371 — в отношении физлиц.

Сергей Калашников