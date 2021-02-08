В Рыбинске директору лесничества за взятку дали условный срок

Рыбинский городской суд Ярославской области признал виновным в получении взятки экс-директора Рыбинского лесничества Сергея Батькова, сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, директор ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» 28 сентября 2020 года получил от предпринимателя, осуществляющего коммерческую деятельность в сфере лесозаготовок, взятку в размере 73 тыс. руб. за общее покровительство. Кроме того, бывший директор выразил согласие не привлекать предпринимателя к ответственности в случае нарушения им правил лесопользования и порубки леса.

Сергей Батьков, работавший директором ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» до 30 октября 2020 года, признан виновным по ч.2 ст.290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в значительном размере). В пресс-службе уточнили, что ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, штраф в размере 365 тыс. руб., а также, лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок три года.

Дарья Сабаева