В Уфе из-за аварии на трубопроводе без отопления остались 32 жилых дома и соцобъекты

Из-за повреждения трубопровода на улице Комсомольской в Уфе без отопления и горячей воды остались 32 жилых дома, детский сад № 6 и центр образования № 89, а также несколько лечебных учреждений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Авария произошла сегодня утром рядом с ТЦ «Июнь». В мэрии сообщают, что для жителей домов, оставшихся без тепла, подготовлены пункты обогрева в школах № 97 и №49, а также в лицее №42.

«Также, в случае необходимости в готовности находится специальное оборудование для обогрева подъездов и недопущения замораживания системы отопления»,— добавляют в пресс-службе.

Анна Соколова