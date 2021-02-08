В Краснодаре запустили службу по содержанию сетей уличного освещения

В Краснодаре с 1 января 2021 года в составе муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» заработала диспетчерская служба по управлению системой наружного освещения. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания в администрации города сообщил директор муниципального учреждения Роман Голенко.

По его словам, сейчас в составе службы семь человек: пять диспетчеров и два сотрудника руководящего состава. Господин Голенко также сообщил, что в ближайшее время состоится аукцион по закупке дополнительного оборудования, необходимого для работы службы.

Кроме того, он рассказал, что у службы два главных направления деятельности — это энергосбережение и «продвижение в придомовые территории». В первую очередь учреждение планирует плановую замену всех приборов освещения на светодиодные, а также увеличения количества светочек на придомовых территориях.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что в 2021 году в Краснодаре появится муниципальная служба по содержанию сетей уличного освещения, было объявлено в декабре 2020 года. Координировать работу службы будут департамент городского хозяйства совместно с управлением коммунального хозяйства и благоустройства.

По данным на конец 2020 года в Краснодаре около 2,2 тыс. км кабельных линий, а также 48,1 тыс. шт. уличных светильников, 2,9 тыс. элементов архитектурной подсветки и 3,7 тыс. шт. элементов праздничной иллюминации.

Алексей Белянин