Девять врачей Пермского края стали лауреатами премии «Хороший доктор» медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»

По итогам 2020 года, на основе отзывов пациентов на сайте и их пользовательских оценок на медицинской онлайн-платформе «СберЗдоровье» (входит в экосистему Сбера), девять врачей Пермского края стали лауреатами премии «Хороший доктор». Всего в России лауреатами премии стали почти 350 врачей из разных регионов России, 68 из которых оказывают телемедицинские консультации.

Лауреатами премии «Хороший доктор» в 2020 году в Пермском крае стали следующие врачи: хирург Шихова Юлия Олеговна, неврологи Долгих Петр Петрович и Сабирова Татьяна Александровна, гинеколог Балабаева Татьяна Евгеньевна, урологи Богданов Юрий Аркадьевич, Любимов Василий Владимирович и Палакян Хачатур Петросович, дерматологи Браун Светлана Владимировна и Петрова Ирина Сергеевна.

«Этой премией мы традиционно выражаем нашу благодарность врачам. В этом году на медицину легла колоссальная нагрузка из-за пандемии, но даже в такой ситуации доктора не только подтверждали свой профессионализм, но и демонстрировали высокий уровень вовлеченности и желания помочь пациентам, подойти индивидуально к решению вопроса каждого человека, который приходил на прием. Мы надеемся, что этот настрой сохранится и в 2021 году и число победителей премии в Пермском крае будет только расти», – отметил генеральный директор «СберЗдоровья» Анатолий Зингер.

«Весь 2020 год мы находились в ситуации противодействия пандемии, и на плечи наших врачей легла очень сложная и ответственная задача – они круглосуточно боролись с вирусом, рискуя своим здоровьем. Премия «Хороший доктор» от медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» – это очередное доказательство того, что в Пермском крае работают настоящие профессионалы.

Отрадно осознавать, что благодаря многофункциональному сервису из экосистемы Сбербанка еще больше жителей Прикамья могут получать квалифицированные консультации специалистов не выходя из дома, оперативно и в удобное время», – поделился Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.

Платформа «СберЗдоровье» позволяет как записаться к врачу на очный прием, при возможности – вызвать его на дом, так и провести телемедицинскую консультацию с врачом из любого региона России. Всего платформа объединяет свыше 200 тыс. врачей.