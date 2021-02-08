Новинки на рынке новостроек

В 2020 году рынок новостроек Петербурга пополнился на 139 объектов, из них треть стартовала в четвертом квартале года.

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за 2020 год на территории Санкт-Петербургской агломерации в продажу вышли 139 объектов — это почти 3,32 млн кв. м жилья или более 80 тыс. квартир. Из них 39 — это совершенно новые жилые комплексы, остальные — очереди уже реализуемых проектов. 78 объектов, поступивших на рынок в 2020 году, реализуются с использованием эскроу-счетов. При этом две трети новинок возводятся в границах Санкт-Петербурга — совокупно 2,65 млн кв. м.

В «Петербургской Недвижимости» в продаже представлены 56 новых объектов, расположенных в Петербурге, которые совокупно составляют порядка 70% площадей, выведенных на рынок в 2020 году. Среди них, например, проект высокого комфорт-класса «Автограф в центре» от Setl Group — уникальное предложение во Фрунзенском районе, где редко появляются новые объекты. Или ЖК «Солнечный город. Резиденции» — малоэтажный квартал в черте города, строящийся в окружении скверов и парков. Всего в предложении компании более 120 объектов разных классов от надежных застройщиков.

ЖК «Солнечный город. Резиденции»: кадастровые номера земельных участков: 78:40:0008501:10817, 78:40:0008501:10822, 78:40:0008501:10836, 78:40:0008501:10839. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест».

ЖК «Автограф в центре»: СПб, Лиговский пр., д. 236, кадастровый номер ЗУ 78:13:0007319:2047. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл-Лиговский».

Проектные декларации объектов размещены на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).

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