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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Коронавирус в Черноземье: 24 умерли, 1 147 заражены за сутки

8 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 191 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 147 новых случаев заболевания (всего 191 391), в том числе:

  • Белгородская область +161 новый заболевший, всего выявлено 28 789 случаев, умерло 412 пациентов;
  • Воронежская область +368, всего 61 178, умерли 1 661;
  • Курская область +169, всего 27 661, умерли 397;
  • Липецкая область +141, всего 22 088, умерли 386;
  • Орловская область +169, всего 27 976, умерли 377;
  • Тамбовская область +139, всего 23 699, умер 291.
За последние сутки в Черноземье зафиксированы 24 случая летального исхода пациентов с коронавирусом

12 пациентов скончались в Воронежской области, по трое — в Белгородской и Липецкой областях, по два случая смерти— в Курской, Орловской и Тамбовской областях. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 3 524.

Болезнь за последние сутки победил 821 житель Черноземья (всего 169 998), в том числе:

  • Белгородская область +19 новых выздоровевших, всего 25 930;
  • Воронежская область +251, всего 54 958;
  • Курская область +165, всего 24 392;
  • Липецкая область +158, всего 18 243;
  • Орловская область +169, всего 24 903;
  • Тамбовская область +59, всего 21 572.

В России за последние сутки выявлено 15 916 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 983 197. Выздоровел и выписан за сутки 15 881 человек (всего 3 472 091), скончались за сутки 407 пациентов с коронавирусом (всего 77 068).

Сергей Калашников


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