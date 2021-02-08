Коронавирус в Черноземье: 24 умерли, 1 147 заражены за сутки

8 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 191 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 147 новых случаев заболевания (всего 191 391), в том числе:
- Белгородская область +161 новый заболевший, всего выявлено 28 789 случаев, умерло 412 пациентов;
- Воронежская область +368, всего 61 178, умерли 1 661;
- Курская область +169, всего 27 661, умерли 397;
- Липецкая область +141, всего 22 088, умерли 386;
- Орловская область +169, всего 27 976, умерли 377;
- Тамбовская область +139, всего 23 699, умер 291.
12 пациентов скончались в Воронежской области, по трое — в Белгородской и Липецкой областях, по два случая смерти— в Курской, Орловской и Тамбовской областях. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 3 524.
Болезнь за последние сутки победил 821 житель Черноземья (всего 169 998), в том числе:
- Белгородская область +19 новых выздоровевших, всего 25 930;
- Воронежская область +251, всего 54 958;
- Курская область +165, всего 24 392;
- Липецкая область +158, всего 18 243;
- Орловская область +169, всего 24 903;
- Тамбовская область +59, всего 21 572.
В России за последние сутки выявлено 15 916 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 983 197. Выздоровел и выписан за сутки 15 881 человек (всего 3 472 091), скончались за сутки 407 пациентов с коронавирусом (всего 77 068).
Коронавирус в Черноземье
Хроника борьбы с пандемией — в публикациях “Ъ-Черноземье”