Коронавирус в Черноземье: 24 умерли, 1 147 заражены за сутки

8 февраля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 191 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 147 новых случаев заболевания (всего 191 391), в том числе:

Белгородская область +161 новый заболевший, всего выявлено 28 789 случаев, умерло 412 пациентов;

+161 новый заболевший, всего выявлено 28 789 случаев, умерло 412 пациентов; Воронежская область +368, всего 61 178, умерли 1 661;

+368, всего 61 178, умерли 1 661; Курская область +169, всего 27 661, умерли 397;

+169, всего 27 661, умерли 397; Липецкая область +141, всего 22 088, умерли 386;

+141, всего 22 088, умерли 386; Орловская область +169, всего 27 976, умерли 377;

+169, всего 27 976, умерли 377; Тамбовская область +139, всего 23 699, умер 291.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 24 случая летального исхода пациентов с коронавирусом

12 пациентов скончались в Воронежской области, по трое — в Белгородской и Липецкой областях, по два случая смерти— в Курской, Орловской и Тамбовской областях. Число скончавшихся в макрорегионе составляет таким образом 3 524.

Болезнь за последние сутки победил 821 житель Черноземья (всего 169 998), в том числе:

Белгородская область +19 новых выздоровевших, всего 25 930;

+19 новых выздоровевших, всего 25 930; Воронежская область +251, всего 54 958;

+251, всего 54 958; Курская область +165, всего 24 392;

+165, всего 24 392; Липецкая область +158, всего 18 243;

+158, всего 18 243; Орловская область +169, всего 24 903;

+169, всего 24 903; Тамбовская область +59, всего 21 572.

В России за последние сутки выявлено 15 916 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 983 197. Выздоровел и выписан за сутки 15 881 человек (всего 3 472 091), скончались за сутки 407 пациентов с коронавирусом (всего 77 068).

Сергей Калашников