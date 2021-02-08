В Ярославле заменят более 27 тысяч уличных светильников

В Ярославле в рамках заключенного энергосервисного контракта с филиалом «Россети Центр Ярэнерго», на улицах города будет заменено 27,5 тыс. устаревших энергоемких светильников на новые светодиодные, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что выполнение энергоэффективных мероприятий, заложенных в контракт, позволит экономить до 60% расходов бюджета города на электроэнергию, расходуемую на уличное освещение, что составляет около 170 млн руб. в год.

По словам Владимира Волкова, энергосервисный контракт позволит мэрии сэкономить бюджетные средства на обслуживании наружного освещения, в случае неисправности светильника его замена будет произведена за счет подрядной организации.

«Мы долго шли к заключению энергосервисного контракта, и сейчас уже можно сказать, что историческое событие для города состоялось. Данный контракт имеет высокую социальную и экономическую важность для Ярославля, в том числе обеспечит гражданам комфортные и безопасные условия. Уверен, что проблемы с освещением и жалобы жителей по этому поводу уйдут в прошлое»,— отметил господин Волков.

В мэрии рассказали, что новые светильники появятся на всех улицах, парках и дворах города. В первую очередь энергетики приступят к работам на центральных проспектах и магистралях, соединяющих центр города и спальные районы. К работам приступят уже в этом месяце, планируется задействовать около 30 бригад подрядной организации «Россети Центр Ярэнерго».

София Бастрыгина