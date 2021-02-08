Сотрудника ГИБДД в Удмуртии будут судить за освобождение нарушителя от ответственности

Сотрудника ГИБДД МВД по Удмуртии будут судить за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он незаконно освободил от административной ответственности водителя с удостоверением, которое истекло 1,5 года назад, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. За данное преступление предусмотрено до четырех лет лишения свободы

Согласно обвинению, осенью 2019 года инспектор ГИБДД остановил для проверки автомобиль, чей водитель имел истекшее удостоверение. За данное административное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. руб. Кроме того, инспектор должен был отстранить водителя от управления машиной и составить протокол. Однако водитель позвонил знакомому, который занимал руководящую должность в ГИБДД МВД по Удмуртии, и передал телефон инспектору. В ходе общения руководитель подтвердил факт знакомства с нарушителем. Обвиняемый инспектор, желая угодить руководству, освободил водителя от ответственности.

В пресс-службе МВД по Удмуртии добавили, что данный факт выявили сотрудники собственной безопасности ведомства.