Петербургские пенсионеры чаще других хотят работать на пенсии

Доля пенсионеров, которые ищут работу через интернет, составляет около 5% от общего числа соискателей в стране. В Петербурге самый высокий показатель: 8% от общего числа женщин-соискателей и 7% от общего числа мужчин. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

По специальности хотят найти работу 79% женщин пенсионного возраста и 91% мужчин. Зарплатные ожидания этой категории соискателей соответствуют рынку и составляют 50 – 65 тыс. рублей.

В Москве работу чаще ищут женщины – пенсионеры, чем мужчины. На них приходится по 5% и 7% соответственно.

Количество пенсионеров, желающих продолжать работать по специальности, по всей стране, превышает 55%.