«Высокие технологии по доступной цене»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как компания realme вошла в первую десятку производителей носимых устройств в мире.

Войти в тройку мировых лидеров производителей смартфонов и носимых устройств. О таких планах на ближайшие годы заявила китайская компания realme. Амбиции уже пару лет подряд подкрепляет титул самого быстрорастущего бренда.

К примеру, за прошлый год вендор продемонстрировал рост глобальных отгрузок на 65%, согласно отчeту специалистов из Counterpoint. Также бренд вошел в первую десятку производителей носимых устройств, заняв 2% мирового рынка. Согласно тому же отчeту, с ноября по январь realme удалось нарастить пользовательскую базу вдвое --с 25 млн до 50 млн человек.

В России деятельность компании в цифрах так же успешна. Только за четвeртый квартал показатели отгрузок удалось увеличить на 128%. В сравнении же с величинами этого же периода в 2019 году, подъeм составил почти 700%.

Аналитики по-разному объясняют уверенный путь realme. Но по сути их выводы совпадают с направлениями развития, которая компания выбрала для себя.

Во-первых, вендор придерживается философии «меняй стандарты». Она подразумевает популяризацию высоких технологий по доступной цене. Для китайского производителя также важны модные тренды в мире высоких технологий. Обычно их реализуют через коллаборации с популярными персонами. Например, дизайнер Наото Фукасава, Хосе Леви сотрудничающий с Hermes, поп-арт художник Grafflex.

Конечно же, производитель электроники, уделяет колоссальное внимание разработкам. Realme развивает собственную экосистему, а также фокусируется на AIoT-продуктах. Умные часы, телевизоры, динамики и так далее. В начале прошлого года компания только представила экосистему 1+4+N, центром которой является смартфон и приложение realme Link. Сейчас же линейка AIoT устройств realme насчитывает более 50 наименований. В этом году планируется удвоить число позиций.

Популяризация технологий 5G по всему миру, построение 5G-экосистем, развитие собственной сети инновационных онлайн и розничных магазинов также в приоритетах realme. 9 февраля компания планирует представить свои новые устройств в России.