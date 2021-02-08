Поступившие 20 тыс. комплектов вакцины от коронавирусной инфекции распределят по муниципалитетам

В пункты вакцинации Пермского края распределят еще одну большую партию вакцины, прибывшую в Пермский край. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

Всего в регион пришло 20 160 комплектов вакцины «Спутник V». Препарат направят в 47 медицинских учреждений, в которых проводится вакцинация, в том числе в краевую больницу им. Вагнера в Березники, больницы Осы, Чусового, Верещагино, Чердыни и Барды.

По данным краевого минздрава, на 8 февраля первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 12 254 человека, вторым — 3161.