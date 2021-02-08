Свыше 20 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область

Новая партия вакцины «ГамКовидВак» для профилактики коронавирусной инфекции поступила в понедельник на государственный склад. Она включает 20160 доз препарата. Во вторник вакцину поставят в медицинские учреждения региона. Об этом сообщает правительство региона.

«Таким образом, всего в регион поставлено более 70 тыс. доз вакцины, привито более 43 тыс. человек, из них завершили вакцинацию свыше 6,5 тыс. человек»,– говорится в сообщении.

Приоритет во время вакцинации будет отдаваться медицинским и социальным работникам, педагогам, людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам. Кроме того, препарат рекомендуют вводить в организм людям, контактирующим с большим числом граждан и находящимся в зоне риска.

Георгий Портнов