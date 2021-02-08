08 февраля, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Олег Барабанов объявил о возвращении на рынок бренда «РРТ»

Председатель совета директоров «Объединенной автомобильной корпорации - РРТ» (ОАК-РРТ) Олег Барабанов, оставивший недавно должность советника председателя правления банка «Санкт-Петербург», объявил об объединении автомобильного бизнеса под единым брендом РРТ. Таким образом, все автоцентры компании, расположенные в разных городах страны, поменяют названия по географическому признаку по аналогии с РРТ-Озерки и РРТ-Юго-Запад.

Господин Барабанов вывел на рынок бренд РРТ в 1992 г, основав одноименную компанию. После банкротства автохолдинга в 2015 г он создал «Объединенную Автомобильную Корпорацию – РРТ», продолжив развивать бизнес уже под Новым брендом. Компания объединила дилерские центры Nissan, Datsun, KIA, Mitsubishi и Subaru (дилер «Центр Санрайз» под управлением ОАК-РРТ и японской Sojitz Corporation) в 9 городах России: Санкт-Петербурге, Вологде, Казани, Альметьевске, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Воронеже и Ярославле. Летом 2020 г Олег Барабанов продал 61% доли в «ОАК-РРТ» Андрею Ивойлову, при этом фактически продолжил контролировать бизнес. В разговоре с “Ъ-СПб” господин Барабанов отметил, что планирует выкупить свою долю обратно, не назвав финансовую сторону сделки. Также он намерен развивать направление «РРТ-Аукцион» – площадку, где профессиональные игроки авторынка смогут продавать и покупать автомобили оптом и в розницу по ценам, установленным в ходе торгов.

В 2020 году объем продаж новых автомобилей в дилерских центрах ОАК-РРТ составил 10 944 штук против 8 757 единиц в 2019 году. Количество автомобилей с пробегом, реализованных группой в 2020 году, превысило 11 тыс. (в 2019 году – 7 740). По выручке в автобизнесе ОАК-РРТ вышла на показатель 23,14 млрд рублей (без учета НДС), что на 7,74 млрд рублей больше показателя 2019 года (15,4 млрд рублей).

Мария Кузнецова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Экспертное мнение

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя