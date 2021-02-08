Олег Барабанов объявил о возвращении на рынок бренда «РРТ»

Председатель совета директоров «Объединенной автомобильной корпорации - РРТ» (ОАК-РРТ) Олег Барабанов, оставивший недавно должность советника председателя правления банка «Санкт-Петербург», объявил об объединении автомобильного бизнеса под единым брендом РРТ. Таким образом, все автоцентры компании, расположенные в разных городах страны, поменяют названия по географическому признаку по аналогии с РРТ-Озерки и РРТ-Юго-Запад.

Господин Барабанов вывел на рынок бренд РРТ в 1992 г, основав одноименную компанию. После банкротства автохолдинга в 2015 г он создал «Объединенную Автомобильную Корпорацию – РРТ», продолжив развивать бизнес уже под Новым брендом. Компания объединила дилерские центры Nissan, Datsun, KIA, Mitsubishi и Subaru (дилер «Центр Санрайз» под управлением ОАК-РРТ и японской Sojitz Corporation) в 9 городах России: Санкт-Петербурге, Вологде, Казани, Альметьевске, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Воронеже и Ярославле. Летом 2020 г Олег Барабанов продал 61% доли в «ОАК-РРТ» Андрею Ивойлову, при этом фактически продолжил контролировать бизнес. В разговоре с “Ъ-СПб” господин Барабанов отметил, что планирует выкупить свою долю обратно, не назвав финансовую сторону сделки. Также он намерен развивать направление «РРТ-Аукцион» – площадку, где профессиональные игроки авторынка смогут продавать и покупать автомобили оптом и в розницу по ценам, установленным в ходе торгов.

В 2020 году объем продаж новых автомобилей в дилерских центрах ОАК-РРТ составил 10 944 штук против 8 757 единиц в 2019 году. Количество автомобилей с пробегом, реализованных группой в 2020 году, превысило 11 тыс. (в 2019 году – 7 740). По выручке в автобизнесе ОАК-РРТ вышла на показатель 23,14 млрд рублей (без учета НДС), что на 7,74 млрд рублей больше показателя 2019 года (15,4 млрд рублей).

Мария Кузнецова