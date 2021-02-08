Японская подводная лодка столкнулась с торговым судном

К югу от Японии подводная лодка национальных сил самообороны страны столкнулась с торговым судном во время всплытия, сообщает агентство «Киодо». Инцидент произошел в Тихом океане у берегов префектуры Коти.

По данным агентства, три члена экипажа подводной лодки могли быть ранены в результате столкновения. Кроме того, возможно, поврежден корпус субмарины.

«При канцелярии премьер-министра в связи с инцидентом был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации,— приводит ТАСС слова генсекретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.— Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент».